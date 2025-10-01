Englezul Jude Bellingham primește pentru prima dată premiul de jucător al sezonului

Jude Bellingham a fost desemnat miercuri cel mai bun jucător englez al sezonului 2024/25. Federația engleză de fotbal a anunțat că mijlocașul lui Real Madrid și al naționalei Angliei i-a devansat în clasament pe Declan Rice și Harry Kane.

În vârstă de 22 de ani, Bellingham primește pentru prima dată acest premiu și devine doar al doilea fotbalist din istorie care îl câștigă evoluând pentru un club din afara Angliei, după Owen Hargreaves, laureat în 2006 pe vremea când juca la Bayern Munchen.

În ultimul sezon, Bellingham a bifat opt partide pentru reprezentativa Angliei, a marcat împotriva Greciei pe Wembley și a fost desemnat jucătorul meciului în victoria cu 5-0 în fața Irlandei, contribuind totodată la promovarea în Nations League și la parcursul din preliminariile CM 2026.