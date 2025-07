Enzo Maresca: „Nu mă aşteptam la acest scor”

Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a declarat că nu se aştepta să învingă câştigătoarea Ligii Campionilor, PSG, cu 3-0, în finala Cupei Mondiale a Cluburilor de la Esat Rutherford, New Jersey.

„Am un respect enorm pentru PSG şi antrenorul lor. Am pregătit acest meci pentru a câştiga, dar nu mă aşteptam la acest scor”, a comentat antrenorul italian al lui Chelsea. „Ştiam că echipa pe care o aveam era capabilă să facă faţă unei astfel de echipe şi a trebuit să-i facem pe jucători să înţeleagă că suntem acolo pentru a câştiga şi nu pentru a fi figuranţi, asta a dat tonul”.

Cu acest titlu, Maresca oferă echipei Chelsea un al doilea trofeu în primul său sezon la club, după Conference League. „Suntem campioni mondiali ai cluburilor şi trebuie să fim mândri de asta, suntem încântaţi. Jucătorii merită această victorie”, a declarat antrenorul. „Suntem mândri că am fost capabili să jucăm în această competiţie. Obiectivul nostru iniţial a fost să ieşim din grupă, iar apoi, pas cu pas, am urcat scara. Pot spune că a meritat, am sentimentul că această competiţie va deveni foarte importantă, poate mai importantă decât Liga Campionilor”.

A patra în Premier League, Chelsea va reveni în Liga Campionilor în 2025-2026. După mai mulţi ani dificili pe plan sportiv, Blues par să fi luat un start pozitiv. Întrebat despre Cole Palmer, eroul finalei (două goluri, o pasă de gol) şi ales cel mai bun jucător al turneului, Maresca a spus: „Ne aşteptam să apară”, a spus el.

Echipa engleză Chelsea Londra a învins duminică seara, la New York, echipa campioană a Europei, PSG, scor 3-0, şi a cucerit Cupa Mondială a Cluburilor.

Este a doua victorie a londonezilor în această competiţie, după cea din 2021, când au participat şapte echipe.

La finala de la New York a asistat şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a stat chiar lângă Gianni Infantino, preşedintele FIFA.