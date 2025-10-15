Enzo Maresca plătește consecințele comportamentului din finalul meciului cu Liverpool

Antrenorul lui Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci și amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut că s-a făcut vinovat de conduită inadecvată în victoria cu 2-1 asupra lui Liverpool, a anunțat miercuri Federația engleză de fotbal, scrie Reuters.

Chelsea este pe locul 7 în clasament

Maresca a devenit surescitat după golul decisiv marcat de Chelsea în minutul 90+5. Tehnicianul italian a alergat pe linia de tușă de pe Stamford Bridge pentru a sărbători înflăcărat alături de jucătorii săi, primind un al doilea cartonaș galben și fiind eliminat de arbitrul Anthony Taylor.

‘(…) antrenorul a acționat într-un mod necorespunzător și/sau a folosit cuvinte și/sau a avut un comportament abuziv și/sau insultător în timpul meciului, ceea ce a dus la eliminarea sa în jurul minutului 90+6’, a indicat FA într-un comunicat.

‘Ulterior, Enzo Maresca a recunoscut acuzația și a acceptat pedeapsa standard’, se arată în comunicat.

Maresca va rata următorul meci al lui Chelsea din Premier League, în deplasare cu Nottingham Forest, sâmbătă. Chelsea ocupă locul șapte în clasament, cu 11 puncte, la cinci puncte în spatele liderului Arsenal.