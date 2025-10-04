Eredivisie: Man a marcat primul gol pentru PSV, care a învins pe Zwolle, scor 4-0

Atacantul român Dennis Man a înscris primul gol în tricoul echipei sale, PSV Eindhoven, în victoria obţinută sâmbătă seara, la Zwolle, scor 4-0, în etapa a opta din Eredivisie, campionatul olandez.

Cu Dennis Man titular, PSV a deschis scorul la Zwolle, în minutul 23, prin Saibari, apoi campioana Ţărilor de Jos a avut un gol anulat, pentru ca, în minutul 40, Dennis Man să înscrie golul desprinderii şi PSV a intrat la cabine cu 2-0.

Gazdele au rămas în zece din minutul 62, după eliminarea lui Gooijer, iar Man a oferit pasa decisivă pentru golul lui Veerman, din minutul 67. Românul a rămas pe teren până în minutul 80 şi a fost notat cu 8,5 de sofascore, a doua cea mai mare notă a meciului. Oaspeţii au închis tabela în minutul 90+2, rin Ryan Flamingo şi PSV s-a impus la Zwolle cu 4-0. Echipa lui Man conduce în clasament, cu 19 puncte.