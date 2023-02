Eric Bicfalvi surprinde: „Am devenit şi eu rus!” – Ce a spus jucătorul celor de la FC Ural!

Eric Bicfalvi, jucătorul formației ruse FC Ural, a vorbit recent despre cum se simte la clubul său.

Mai exact, Bicfalvi a mărturisit că se simte cetățean rus după atâția ani petrecuți în țara lui Vladimir Putin. Iată ce a spus românul.

„Am devenit şi eu rus!”

„Cred că după atâţia ani în această ţară, am devenit şi eu rus. Sunt ofertat o dată la șase luni. Am primit o ofertă din Rusia, dar am ales să rămân la Ural. Ultima dată, niște cluburi au încercat să profite de situaţia politică din jurul Rusiei, s-au oferit să suspende contractul. Am refuzat. După aceea nu m-au contactat.

După părerea mea, acest lucru este pur şi simplu necinstit față de Ural. Sunt aici pentru al şaptelea an, dau totul pentru echipă şi nu pot face asta”, a declarat Eric Bicfalvi, pentru sport-express.ru.