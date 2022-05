Erik Lincar: „Sperăm la locul doi!”. Tehnicianul lui U Cluj, entuziasmat după victoria cu CSA Steaua! Ce a declarat după meci!

U Cluj și-a spălat din păcatele comise etapa trecută, când a pierdut acasă cu Unirea Slobozia (1-2). „Șepcile roșii” au învins în deplasare, azi, CSA Steaua, cu scorul de 2-0.

Erik Lincar, tehnicianul clujenilor, a vorbit după meci despre prestația elevilor săi, dar a spus și ce intenționează să facă echipa sa în acest final de campionat.

„Eu zic că am jucat foarte bine!”

„O partidă echilibrată. Am început un pic temători jocul. Steaua și-a creat o ocazie în minutul 2, apoi am echilibrat ostilitățile. Prima repriză nu a fost prea spectaculoasă, dar mă bucur că am marcat primii și am intrat cu avantaj la pauză. A doua repriză ne-am creat pe contraatac 3-4 ocazii pe care nu le-am fructificat. Eu zic că am jucat foarte bine, mai ales repriza a doua. Ne-am apărat. Ei cred că au avut singura ocazie mare periculoasă, pe final de joc. Noi tot timpul am jucat bine cu Steaua.

Prin această victorie ne menținem șansa să sperăm la locul doi. Cel mai important este că avem noi două jocuri și, ca să câștigăm direct, trebuie să le câștigăm. Nu a fost presiune azi. Jucătorii și-au îndeplinit primul obiectiv, apoi, după victoria cu Steaua, de la Cluj, le-am zis că trebuie să luptăm, să încheiem, să nu mai așteptăm 2-3 săptămâni pentru meciul de baraj”, a spus Erik Lincar la finalul partidei câștigate cu Steaua.

În urma acestei partide, CSA Steaua rămâne pe locul 4 din play-off-ul Ligii 2, cu 46 de puncte, în timp ce U Cluj ocupă locul secund, cu 57 de puncte. Dacă FC Hermannstadt reușește o victorie în fața liderului Petrolul, mâine, aceștia vor reocupa locul 2.