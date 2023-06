Erik Lincar va antrena Concordia Chiajna! Motivul pentru care a ales echipa ilfoveană

Divizionara secundă Concordia Chiajna va fi pregătită în sezonul viitor de Erik Lincar, după despărțirea de Eugen Trică.

Erik Lincar a alesă să antreneze Concordia Chiajna datorită infrastructurii

Lincar a acceptat provocarea, chiar dacă echipa din Chiajna a suferit destule schimbări față de sezonul precedent. Concordia va face pregătirea pentru sezonul viitor în cantonamentul de la Brașov.

„Am stabilit câteva detalii, vom merge în cantonament la Brașov, am reușit să perfectăm câteva transferuri și mergem cu speranță și dorință de afirmare în următorul sezon de Liga 2.

Am ales Concordia pentru infrastructura pe care o are, are un gazon perfect, sunt lucruri care pentru mine contează mult. E important să facem transferuri de jucători cu experiență, care vor să revină în Liga 1.

Nu va fi ușor, sunt echipe care s-au întărit, care vor să promoveze. De aceea, spun că trebuie să fim foarte atenți, modești, precauți, să ne facem foarte bine temele.

Ne-am înțeles deja cu 4-5 jucători, mai discutăm și cu alții, care pot veni în anumite condiții financiare. În unele situații, pretențiile sunt exagerate pentru Liga 2, dar suntem obișnuiți, concurența e mare, poate unele echipe au bugete nelimitate.

Dar banii nu aduc fericirea, au fost cazuri în care s-a investit foarte mult și nu s-a îndeplinit obiectivul”, a spus Lincar, potrivit liga2.prosport.ro.