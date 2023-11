Erik ten Hag a găsit vinovatul, după Copenhaga – Manchester United 4-3: ”Nu are nimic de-a face cu fotbalul”

Manchester United a pierdut partida contra celor de la FC Copenhaga, scor 3-4, în cadrul etapei a patra a grupelor UEFA Champions League.

”Suntem foarte dezamăgiți pentru că am jucat foarte bine, am început jocul excelent și am avut cele mai bune minute ale sezonului.

Controlam jocul și cartonașul roșu a schimbat totul. Este un joc de greșeli. Nu aș spune că am făcut totul bine, dar există multe aspecte pozitive. Chiar și în 10 oameni am dictat jocul. Am jucat foarte bine.

(n.r. despre eliminarea lui Rashford) Deci, a fost foarte de dur. A mers după minge și arbitrul a avut nevoie de mult timp pentru a-i acorda cartonaș roșu. Când oprești atât de mult jocul, arată mai rău… Sunt foarte dezamăgit de o astfel de decizie. Jocul nu a fost niciodată menit să fie așa. Asta nu are nimic de-a face cu fotbalul.

Accept că se iau decizii greșite, dar când iei decizii atât de grele, controlezi jocul. Patru penalty-uri împotriva noastră în patru meciuri și două sau trei sunt foarte discutabile”, a declarat Erik ten Hag, potrivit Sky Sports.