Erik ten Hag a răbufnit după ce Bayer Leverkusen l-a demis după doar trei meciuri: ”Fără precedent”

Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen în cursul zilei de luni, 1 septembrie, după ce a stat pe banca de rezerve a germanilor doar două meciuri în campionat și unul în Cupă.

Tehnicianu olandez a oferit o primă reacție în urma anunțului și i-a acuzat pe oficialii clubului că nu i-au oferit încrederea necesară.

”Decizia conducerii lui Bayer Leverkusen din această dimineață de a mă concedia a venit ca o surpriză completă. Să te desparți de un antrenor după doar două meciuri din campionat este fără precedent.

În această vară, mulți jucători cheie care au făcut parte din succesele trecute au părăsit echipa. Construirea unei echipe noi și coezive este un proces atent care necesită atât timp, cât și încredere. Un nou antrenor merită spațiul pentru a-și implementa viziunea, a stabili standardele, a modela echipa și a-și lăsa amprenta asupra stilului de joc.

Am început această meserie cu deplină convingere și energie, dar din păcate conducerea nu a fost dispusă să-mi acorde timpul și încrederea de care aveam nevoie, lucru pe care îl regret profund. Simt că asta nu a fost niciodată o relație bazată pe încredere reciprocă.

De-a lungul carierei mele, fiecare sezon pe care l-am putut duce până la capăt ca antrenor a adus succes. Cluburile care și-au pus încrederea în mine au fost răsplătite cu succes și trofee.

În sfârșit, aș dori să mulțumesc fanilor lui Bayer Leverkusen pentru căldura și pasiunea lor și le urez echipei și personalului succes pentru restul sezonului.”, a transmis Erik Ten Hag, potrivit SEG Football.