Erik ten Hag, demis de la Bayer Leverkusen după doar două meciuri

După doar două meciuri de campionat, cu un singur punct obţinut, Bayer Leverkusen se desparte de antrenorul Erik ten Hag, care a venit în această vară pe banca tehnică în locul lui Xabi Alonso.

„Această decizie nu a fost uşor de luat. Nimeni nu dorea să se ajungă aici. Dar ultimele săptămâni au arătat că nu era posibil să se formeze o nouă echipă performantă cu această componenţă”, a declarat directorul sportiv Simon Rolfes.

„Credem cu tărie în calitatea echipei noastre şi vom face tot posibilul pentru a trece la următoarele etape ale dezvoltării noastre într-o nouă configuraţie”, a adăugat acesta.

Învinsă de Hoffenheim (1-2) în prima etapă, Leverkusen a fost remizată de Werder Bremen (3-3) sâmbătă. Acest început de sezon ratat a reprezentat o nouă lovitură dură pentru succesorul lui Xabi Alonso, plecat la Real Madrid.

Erik Ten Hag (55 de ani) a antrenat Ajax Amsterdam (2017-2022), dar şi Manchestter United, de unde a fost demis în octombrie 2024.