Erik ten Hag, demis de la Bayer Leverkusen după doar două meciuri

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 01 septembrie 2025, ora 15:37,
După doar două meciuri de campionat, cu un singur punct obţinut, Bayer Leverkusen se desparte de antrenorul Erik ten Hag, care a venit în această vară pe banca tehnică în locul lui Xabi Alonso.

„Această decizie nu a fost uşor de luat. Nimeni nu dorea să se ajungă aici. Dar ultimele săptămâni au arătat că nu era posibil să se formeze o nouă echipă performantă cu această componenţă”, a declarat directorul sportiv Simon Rolfes.

„Credem cu tărie în calitatea echipei noastre şi vom face tot posibilul pentru a trece la următoarele etape ale dezvoltării noastre într-o nouă configuraţie”, a adăugat acesta.

Învinsă de Hoffenheim (1-2) în prima etapă, Leverkusen a fost remizată de Werder Bremen (3-3) sâmbătă. Acest început de sezon ratat a reprezentat o nouă lovitură dură pentru succesorul lui Xabi Alonso, plecat la Real Madrid.

Erik Ten Hag (55 de ani) a antrenat Ajax Amsterdam (2017-2022), dar şi Manchestter United, de unde a fost demis în octombrie 2024.

