Erik ten Hag nu regretă că a preluat Manchester United: Nu ştii provocările pe care trebuie să le înfrunţi până nu eşti aici

Managerul grupării Manchester United, Erik ten Hag, spune că nu a regretat niciodată că a acceptat postul, în ciuda problemelor actuale ale clubului, informează BBC.

Ten Hag mai are încă un an de contract, dar se află sub o presiune imensă după o serie teribilă de rezultate, care a culminat cu umilitoarea înfrângere cu 4-0 la Crystal Palace.

United a alunecat până pe locul opt în Premier League, în afara locurilor europene, existând tot mai multe speculaţii că noul coproprietar Sir Jim Ratcliffe ar putea fi tentat să facă o schimbare.

„Nu regret nicio secundă că sunt aici”, a spus Ten Hag.

„Acesta este un club masiv. Nu ştii provocările pe care trebuie să le înfrunţi până nu eşti în el. Dar mi-am dorit această provocare”, a spus el.

Ten Hag a câştigat Cupa Ligii în primul său sezon, punând capăt unei secete de şase ani de trofee a lui United. De asemenea, a ajuns în finala Cupei Angliei şi a terminat pe locul trei în Premier League.

Fostul antrenor al lui Ajax spune că a fost o „depăşire a performanţelor”, iar dificultăţile din acest sezon sunt cauzate, în mare parte, de o serie de accidentări care l-a făcut pe Ten Hag să fie nevoit să schimbe în mod repetat perechile din defensivă şi l-a privat de un fundaş stânga pentru aproape întreaga campanie.

Criticii lui Ten Hag spun că aceasta nu este o scuză pentru performanţele recente care au dus la o singură victorie a lui United, excluzând prelungirile şi penaltiurile, în ultimele nouă meciuri.

În urma dezastrului de la Palace, au apărut rapoarte conform cărora jucătorii lui United nu-l mai susţin pe antrenorul de 54 de ani – o sugestie pe care Ten Hag o respinge.

„Există un mare spirit de echipă”, a spus el. „În aproape fiecare meci au luptat. Nu şi luni [la Palace], de aceea am fost atât de dezamăgit. Dar în toate celelalte meciuri au luptat. Nu pot avea îndoieli în această privinţă”, a spus el.