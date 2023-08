Erik Ten Hag și-a ieșit din minți după victoria muncită a lui Man. United cu Nottingham Forest: „Este o nebunie!”

Manchester United a obținut o victorie muncită acasă cu cei de la Nottingham Forest. Oaspeții aveau 2-0 încă din minutul 4 al partidei, însă „Diavolii Roșii” au întors partida în favoarea lor, câștigând cu 3-2.

Tehnicianul Erik Ten Hag a reacționat imediat după meci. Iată ce a spus despre trupa sa.

„Este o nebunie!”

„A fost un început de groază, dar reacția echipei a fost foarte bună. Am rămas atât de calmi. Ne-am păstrat credința, ne-am păstrat planul, am jucat un fotbal bun și am marcat trei goluri. A fost o revenire grozavă.

Dar, cu tot respectul pentru Forest, nu putem permite asemenea goluri. Au fost cadouri ușoare. Este o nebunie, dar uneori meciurile merg așa. După cum am spus, am rămas calmi.

În anumite momente ne putem îmbunătăți cu siguranță, dar în general această echipă are caracterul de a reveni tot timpul”, a declarat Erik Ten Hag, citat de către Mirror.