Erik ten Hag trăiește în lumea lui după eliminarea din cupele europene: „Prestația echipei a fost foarte bună”

Echipa engleză de fotbal Manchester United a termina pe locul 4 Grupa A, fiind eliminată din cupele europene.

„Prestația echipei a fost foarte bună”, a spus Erik ten Hag, după ce Manchester United a părăsit cupele europene

Formația pregătită de olandezul Erik ten Hag a stabilit și un record negativ, cu această ocazie. Este prima echipă din Anglia care primește 15 goluri în faza grupelor: 4 de la FC Copenhaga, 5 de la Bayern Munchen și 6 de la Galatasaray.

Manchester United avea nevoie de victorie cu Bayern Munchen, pe teren propriu, pentru a se califica în optimile Ligii Campionilor sau pentru a continua în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Primul obiectiv ar fi fost realizat dacă FC Copenhaga și Galatasaray ar fi remizat, dar niciun meci nu s-a încheiat cu scorul dorit de fanii echipei engleze.

Manchester a fost învinsă pe teren propriu, FC Copenhaga s-a impus, astfel că Bayern și FC Copenhaga merg în optimile Ligii, Galatasaray în play-off-ul pentru optimile Europa League, iar Manchester United a părăsit cupele europene după doar 6 meciuri.

Cu toate acestea, ten Hag este mulțumit. „Am făcut greșeli. Multe greșeli individuale din partea jucătorilor. În final, nu am fost suficient de buni. În această seară, prestația echipei a fost foarte bună. Nu am meritat să pierdem, dar am pierdut acest joc.

Vrem să fim mai constanți. Trebuie să îmbunătățesc echipa, trebuie să îi ghidez, iar jucătorii trebuie să fie mai responsabili”, a spus Erik ten Hag la finalul meciului.