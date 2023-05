Erling Haaland a fost dorit cu disperare de un gigant al Europei: „Am încercat totul pentru a-l aduce!”

Erling Haaland, după ce a impresionat la Borussia Dortmund, a fost transferat vara trecută de Manchester City, echipă la care a depășit recordul de goluri marcate într-un sezon de Premier League chiar în primul său mandat.

Oliver Kahn, președintele lui Bayern Munchen, a dezvăluit recent că l-a dorit cu ardoare pe atacantul norvegian la echipa bavareză. Iată ce a spus.

„Am încercat totul pentru a-l aduce!”

„Am încercat totul pentru a-l aduce pe Haaland în urmă cu un an și am ajuns până la limitele noastre financiare. A trebuit să ne decidem: vrem să depășim structura noastră salarială? Nu am fost pregătiți să facem asta. Nu e stilul lui Bayern”, a spus Oliver Kahn, pentru SportBild.

Borussia Dortmund s-a ales în urma plecării lui Haaland cu 60 de milioane de euro de la campioana Angliei, Manchester City.