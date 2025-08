Erou Craiovei, savuros după ce a marcat o triplă în Conference: ”Au cedat!”

Universitatea Craiova s-a impus clar, pe teren propriu, în fața celor de la FK Sarajevo, scor 4-0.

Assad Al Hamlawi a marcat 3 goluri și a strălucit din nou la echipă.

În turul 3 preliminar din Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Spartak Trnava, din Slovacia.

La finalul meciului, Assad Al Hamlawi a oferit mai multe declarații.

”E o seară, într-adevăr, foarte bună! În prima repriză am fost aproape de gol, dar nu îndeajuns de mult. Am presat jocul, dar ne-au lipsit micile de detalii. În repriza secundă am arătat că suntem echipa mai bună. Am arătat că avem foame de goluri şi de victorie!

(n.r. Ce s-a întâmplat la pauză?) Am avut energie mai multă decât ei.Assad Al Hamlawi. Am fost cu un pas înaintea lor, la fiecare fază.

(n.r. Ce ne poţi spune despre primul gol?) Nu am nicio idee cum am marcat primul gol! Am văzut balonul în faţa mea şi am şutat. Trebuie să revăd totul, pentru a-mi aminti cum am marcat. Au fost foarte multe emoţii astăzi (n.r. joi, 31 iulie).

M-a ajutat foarte mult echipa să înscriu aceste goluri. Fără ei nu aş fi reuşit”, a declarat Assad Al-Hamlawi, la flash-interviu.