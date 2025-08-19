Eroul celor de la ”U” Cluj recunoaște: ”Echipa a fost perfectă!”

Croatul Dino Mikanovic, apărut excelent la capătul centrării debutantului Gheorghiță, a înscris golul de trei puncte al „studenților” în partida cu Farul Constanța (1-0), se arată pe site-ul oficial al celor de la U Cluj.

Într-un interviu pentru UClujTV, Mikanovic a pus victoria echipei pe primul plan.

„Sunt foarte fericit, dar sunt mai fericit pentru echipă. Echipa a fost perfectă astăzi. Toți am luptat unul pentru celălalt și acesta e singurul motiv pentru care am câștigat.

Spiritul de echipă a făcut diferența, pentru că noi am fost uniți. Când unul a greșit, al doilea l-a corectat și dacă facem asta în fiecare meci, vom fi mai mult mai buni. Astăzi am înscris eu, în următorul meci va înscrie altcineva, important e că cele trei puncte sunt la Cluj”, a declarat fundașul lateral.

Dino a remarcat o diferență de abordare între meciul de la Ovidiu și cel din runda precedentă, cu Petrolul.

„Am jucat un meci în deplasare, iar această echipă este bună când are mingea. Au fost aproape 80 de minute în care am avut un om mai puțin, le-am lăsat mingea și ne-am apărat foarte bine. Împotriva Petrolului am avut mult timp mingea, dar cum am spus, cel mai important a fost că am fost o echipă și de asta am câștigat meciul.”