”Eroul de la Sevilla” a spus cine este ”noul Duckadam” al fotbalului românesc

Hemlut Duckadam (64 de ani) a vorbit la superlativ despre Răzvan Sava (21 de ani), goalkeeper-ul celor de la CFR Cluj.

”Îmi place mult Răzvan Sava, este născut la Timișoara, deci aproape de zona mea (n.r. Arad). Este un tip echilibrat, un portar constant, are reflexe foarte bune și ce are peste ceilalți portari este ieșirea din poartă. El iese destul de bine pe centrări, mai are de lucrat, dar e tânăr. Este mai înalt decât mine, are 1,94m, eu am 1,88n.

Este un portar de viitor. Dacă va continua așa pe parcursul acestui campionat are șanse să fie în lotul pentru Campionatul European. Îmi place curajul de a ieși pe centrări”, a declarat Hemlut Duckadam.