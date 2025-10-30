Eșec pentru Sepsi SIC Gheorghe în FIBA EuroCup, după două reprize de prelungiri

Echipa de baschet feminin Sepsi SIC Gheorghe a pierdut al patrulea meci consecutiv din grupa D a FIBA EuroCup, joi, pe teren propriu, după două reprize de prelungiri, cu liderul Kangoeroes Basket Mechelen, scor 79-82 (34-37, 67-67).

Sepsi este pe ultimul loc în clasament

Sepsi Sfântu Gheorghe, care a început sezonul în Euroligă, dar nu a trecut de preliminarii, ocupă locul 4, ultimul, în grupa D, cu 4 puncte.

Anterior, Sepsi a pierdut cu Kangoeroes Basket Mechelen, cu 55-91, cu KSC Szekszard, cu 49-63, şi cu GEAS, scor 41-77.

În etapa a V-a, penultima, Sepsi va juca în deplasare, cu KSC Szekszard, în 5 noiembrie.

În grupa I, Rapid Bucureşti are un parcurs mult mai bun, fiind pe locul 2, după patru etape, cu 7 puncte, la fel ca liderul Movistar Estudiantes.

Rezultatele obţinute de Rapid sunt: 69-51 şi 71-61 cu Piestanske Cajky, 86-79 cu UFAB49 şi 61-65 cu Movistar Estudiantes. În etapa a V-a, Rapid va juca pe teren propriu, cu UFAB49, în 5 noiembrie.

În preliminariile FIBA EuroCup a jucat şi Universitatea Cluj, care nu s-a calificat în grupe.