Eșec pentru Steaua în etapa a cincea a Ligii a II-a

Al doilea eșalon a propus sâmbătă, 30 august, partide extrem de interesante în etapa cu numărul 5.

Runda se încheie cu meciul Chindia – CSC Dumbrăviţa

FC Bihor a trecut de Steaua cu scorul de 4-2, în timp ce Sepsi a învins-o pe CSM Satu Mare cu 1-0.

9 echipe din 22 nu au drept de promovare în SuperLigă: CSA Steaua, CSM Slatina, CS Afumați, Șelimbăr, Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a cincea a Ligii a II-a: CS Afumaţi – Metalul Buzău 0-2, Politehnica Iaşi – CSM Slatina 1-1, CS Tunari – FC Voluntari 2-1, Concordia Chiajna – CS Gloria Bistriţa 2-0, ACSM Reşiţa – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2, ASA Târgu Mureş – Câmpulung Muscel 3-0, FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti 4-2 și Sepsi OSK – CSM Olimpia Satu Mare 1-0.

Duminică sunt programate meciurile Corvinul Hunedoara – CSC 1599 Şelimbăr şi CS Dinamo Bucureşti – FC Bacău, iar partida Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa este programată marţi.