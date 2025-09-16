Espanyol Barcelona impresionează în La Liga. A ajuns la trei victorii în debutul sezonului

Echipa Espanyol Barcelona a obținut a treia sa victorie de la debutul actualei ediții a campionatului de fotbal al Spaniei, impunându-se la limită pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în fața formației Mallorca, luni seara, în ultimul meci al etapei a patra a sezonului, potrivit agerpres.ro.

Gazele au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Pere Milla (20) și Roberto Fernandez (34), însă Mallorca a redus diferența pe tabelă grație unui penalty transformat de Vedat Muriqi (45), înainte ca Espanyol să rămână în inferioritate numerică, după ce Milla a văzut cartonașul roșu în timpul adițional al primei reprize (45+3).

Profitând de omul în plus pe teren, Mallorca a restabilit egalitatea pe tabelă prin Muriqi, care a realizat dubla în minutul 65.

Catalanii nu au renunțat însă la luptă și au reușit să înscrie golul victoriei în urma unui penalty validat de VAR și transformat de Kike Garcia (81).

În urma acestui succes, Espanyol a acumulat 10 puncte și a urcat pe ultima treaptă a podiumului clasamentului ligii spaniole, la egalitate cu concitadina FC Barcelona (locul 2) și la două lungimi de liderul Real Madrid, singura echipă cu maximum de puncte după primele patru runde.

Rezultate:

Vineri

Sevilla FC – Elche 2-2

Au marcat: Isaac Romero (28), Peque (85), respectiv Andre Silva (54), Rafa Mir (69).

Sâmbătă

Getafe – Real Oviedo 2-0

Au marcat: Mario Martin (45+4), Borja Mayoral (45+9).

Portarul Horațiu Moldovan a fost rezervă la Oviedo.

Real Sociedad – Real Madrid 1-2

Au marcat: Oyarzabal (56 – penalty), respectiv Kylian Mbappe (12), Guler (44).

Athletic Bilbao – Deportivo Alaves 0-1

A marcat: Berenguer (57 – autogol).

Atletico Madrid – Villarreal 2-0

Au marcat: Pablo Barrios (9), Nicolas Gonzalez (52).

Duminică

Celta Vigo – Girona 1-1

Au marcat: Borja Iglesias (90+2 – penalty), respectiv Vanat (12).

Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Levante – Betis Sevilla 2-2

Au marcat: Ivan Romero (2), Etta Eyong (10), respectiv Cucho Hernandez (45+2), Fornals (81).

Osasuna Pamplona – Rayo Vallecano 2-0

Au marcat: Raul Garcia (15), Benito (77).

Fundașul Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano.

FC Barcelona – Valencia CF 6-0

Au marcat: Fermin Lopez (29, 56), Raphinha (53, 66), Lewandowski (76, 86).

Luni

Espanyol Barcelona – Mallorca 3-2

Au marcat: Milla (20), Roberto Fernandez (34), Kike Garcia (81 – penalty), respectiv Muriqi (45 – penalty, 65).

Clasament:

1. Real Madrid 12 puncte

2. FC Barcelona 10

3. Espanyol Barcelona 10

4. Athletic Bilbao 9

5. Getafe 9

6. Villarreal 7

7. Deportivo Alaves 7