Este DOLIU în fotbalul românesc: un fost mare atacant al Stelei și al echipei naționale a murit

Fotbalul românesc pierde încă o legendă. Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei București și al echipei naționale a României, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), potrivit realitatea.net.

Născut pe 15 mai 1951, în comuna Godeasa, județul Giurgiu, Zamfir a îmbrăcat tricoul roș-albastru între 1975 și 1980, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Prin tehnica fină, viteza și simțul porții, a câștigat rapid respectul suporterilor și al antrenorilor.

Fostul selecționer Emeric Ienei, care l-a pregătit în acei ani, și-a amintit cu emoție de elevul său:

„Puțini fotbaliști am antrenat care să fi avut atâtea calități precum Zamfir. Era un jucător complet, modest și dedicat echipei.”

Constantin Zamfir a îmbrăcat de 12 ori tricoul echipei naționale a României, pentru care a marcat un gol. Deși cariera sa internațională nu a fost una foarte lungă, prestațiile sale au rămas în memoria iubitorilor de fotbal, care îl considerau unul dintre cei mai talentați atacanți ai perioadei.

Vestea dispariției sale a îndurerat întreaga lume sportivă. Liga Profesionistă de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat că toate meciurile din etapa a 16-a a SuperLigii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria sa:

„În amintirea lui Constantin Zamfir, toate meciurile din această etapă vor începe cu un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!”