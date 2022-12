Este oficial! Louis van Gaal nu mai este selecționerul Olandei! Mesajul postat de „Portocala Mecanică”!

Olanda a părăsit CM 2022 în faza sferturilor, fiind eliminată de Argentina (3-4 d.p.). Se pare că batavii nu vor mai fi pregătiți de Louis van Gaal.

Mai exact, naționala Olandei a anunțat în mediul online că tehnicianul a părăsit funcția de selecționer. Iată ce au postat.

„Ce aventură a fost! Îți mulțumim pentru tot, maestre! #NothingLikeOranje”, a fost postarea Federației Olandeze de Fotbal.

What a ride it has been. Thank you for everything, coach. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/5frKmSQmjv

— OnsOranje (@OnsOranje) December 22, 2022