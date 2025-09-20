Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului

Esteban Ocon a primit o veste severă în cursa pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, fiind descalificat din calificări din cauza unei încălcări tehnice. Francezul se clasase pe locul 18, dar decizia stewarzilor FIA a stricat planurile echipei sale.

Motivul descalificării este legat de reglamentul tehnic privind aripa spate a monopostului pe care îl pilotează Ocon. În urma testelor, s-a constatat că o parte a aripii spate a monopostului Haas a depășit limita de deformare admisă de 0,5 milimetri, standard impus pentru siguranță și echitate în cadrul competiției.

Această încălcare tehnică a fost raportată de delegatul tehnic către stewarzi, care au luat decizia de descalificare. Astfel, Ocon va trebui cel mai probabil să înceapă cursa de pe pit lane, complicându-i considerabil misiunea în Marele Premiu de la Baku.