Estonienii de la Flora Tallinn sunt resemnați după 0-3 cu Farul: „Este aproape imposibil să ne calificăm”

Farul a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off-ul Conference League, după 3-0 pe teren propriu cu estonienii de la Flora Tallinn.

„La primul gol, adversarii au avut noroc că mingea a ajuns la ei”, consideră Jürgen Henn

A fost un meci excelent făcut de Constantin Budescu, care a debutat la campioana României cu pasă decisivă pentru Denis Alibec (47) și gol (80). Scorul final a fost stabilit de Diogo Queiros (90+5).

Antrenorul echipei din Tallinn, Jürgen Henn, a analizat prestația elevilor pe care-i pregătește și consideră că, până la un moment dat, au jucat de la egal al egal cu adversarii. Tehnicianul să vine și pe ghinion.

„La primul gol, am pierdut mingea și adversarul a avut noroc că a ajuns la ei. După acest gol, Farul a luat avânt pentru o vreme, dar apoi am putut prelua controlul jocului. Am căutat să marcăm, dar adversarii au avut și ei câteva ocazii”, a spus Henn, potrivit Delfi Sport.

„Este aproape imposibil să ne calificăm”, recunoaște antrenorul celor de la Flora Tallinn

Returul are loc pe pe 16 august la Tallinn. Tehnicianul a recunoscut că este foarte greu pentru echipa lui să întoarcă rezultatul, când are în față campioana României.

„Când eram conduși cu 0-1, totul era încă în regulă pentru noi. Am reușit chiar să ținem adversarul departe de propria poartă. Jucătorii din teren au simțit că e posibil să recupereze deficitul.

Dar finalul a fost dureros. Am avut șansa să revenim în joc, dar am lăsat-o să ne scape printre degete.

Este greu de vorbit după un astfel de rezultat. Dar, în afară de goluri, am făcut un joc decent. Știam deja că atacanții lor sunt foarte periculoși. Au reușit să rezolve unele situații dificile și asta arată clasa lor.

Trebuie să fin conțtienți că este aproape imposibil să ne calificăm. Ar fi nevoie de o minune foarte mare. Înainte de al doilea joc, putem spune că șansa noastră de a merge mai departe este de 1 %. Următorul meci trebuie jucat cu demnitate.

Probabilitatea de a ajunge în play-off este infimă, dar vom încerca să jucăm într-o manieră relaxată și să câștigăm”, a declarat Henn, nu înainte de a păreciza că un succes în retur ar fi bun pentru moralul jucătorilor pe care-i pregătește pentru meciurile din campionat.