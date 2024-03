„Eu cred că FCSB e favorită totuși la câștigarea campionatului!”-Un fost atacant al „roș-albaștrilor” le ține pumnii!

FCSB se luptă în acest play-off cu Rapid și cu CFR Cluj pentru titlu. „Roș-albaștrii” sunt susținuți de unul dinte foștii lor atacanți.

Mai exact, Andrei Cristea a vorbit despre cum poate trupa lui Charalambous să pună mâna pe marele trofeu, în ciuda dezastrului suferit cu rivala Rapid (0-4).

„Eu cred că FCSB e favorită totuși la câștigarea campionatului!”

„E clar că FCSB a avut o partidă grea cu Rapid, din toate punctele de vedere. Și moral, și ca rezultat. E important acest moment pentru ei, trebuie să se adune, să rămână aceeași echipă care a fost. Eu cred că FCSB e favorită totuși la câștigarea campionatului.



Important este ca ei să obțină repede victorii, pentru a rămâne la acest nivel. Dacă nu, campionatul se va încinge și atunci CFR și Rapid stau la pândă. FCSB are câțiva jucători accidentați, dar în schimb are jucători cu calități peste nivelul campionatului nostru. La FCSB s-au investit bani, eu cred că anul ăsta are șanse mari la câștigarea campionatului.”, a mărturisit Andrei Cristea, în cadrul unei conferințe de presă.