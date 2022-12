„Eu îl vindeam mai devreme!” – CFR Cluj, sfătuită să renunțe cât mai repede la Claudiu Petrila!

Lucian Goian, fostul fotbalist român, a vorbit recent despre tânărul jucător talentat de la CFR Cluj, Claudiu Petrila.

Mai exact, Goian consideră că Petrila trebuia vândut în vară, când fotbalistul încă traversa o formă foarte bună. Iată ce a spus Lucian Goian despre extrema stângă a ardelenilor.

„Eu îl vindeam mai devreme!”

„Eu il vindeam mai devreme. Eu sunt pe principiul in momentul in care un jucator traverseaza o perioada foarte buna lasa-l sa plece pentru ca are de castigat toata lumea”, a declarat Lucian Goian, pentru Pro Arena.

Claudiu Petrila are 22 de ani și valorează 1,7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. În acest sezon, Petrila a bifat în total la CFR 33 de partide, a marcat 2 goluri și a oferit tot atâtea pase de gol.