Eugen Neagoe a dat în clocot după Csikszereda – Petrolul 1-1: „Și cei arestați pot să vorbească mai mult”

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.

„Cred că în această seară am făcut cadou un punct”, consideră tehnicianul

Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalti dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka. A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab.

Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel. Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalti în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.

„Cred că în această seară am făcut cadou un punct, după prima repriză trebuia să conducem cu 3-0 în urma ocaziilor. Putea pierde în minutul 89 din acel penalty. Nu l-am pedepsit pe Bălbărău, era clar că are moralul la pământ după acea fază. I-am rugat pe băieți la pauză să facă tot ceea ce pot ca să câștigăm și pentru el. Nu am reușit, dar este bine că plecăm cu un punct.

Chică Roșă are o problemă la spate, vedem mâine ce are. Cred că am făcut o repriză foarte bună. Băieții erau dezamăgiți la pauză, pentru că au jucat așa de bine și au fost egalați.

Nu știu la faza cu Roche ce s-a judecat (n.r. când a fost eliminat). Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit, nu am folosit niciun cuvânt care nu a fost la locul lui. Întrebați pe cine vreți. Îmi dai galben pentru că am depășit cu câțiva centimetri, l-am văzut pe Simeone iese câte 2-3 metri. Nu sunt arestați. Și cei arestați pot să vorbească mai mult. Nu am văzut faza penalty-ului. Nu am vrut să fie suspendat, este un jucător important. Suporterii noștri au înțeles și nu au mai fost probleme până la final”, a declarat Eugen Neagoe, la finalul partidei cu Csikszereda.