Eugen Neagoe a depășit momentul plecării din Bănie: „Nu mă leg cu lanțuri de porțile stadionului”

Antrenorul Eugen Neagoe și-a reziliat marți contractul cu Universitatea Craiova, la 8 luni de la numirea în funcție.

„Nu sunt persoana care să mă leg cu lanțuri de porțile stadionului”, a spus Eugen Neagoe

În primele două etape ale Superligii, Universitatea Craiova a învins nou promovata Dinamo, cu 2-0, în deplasare, și a remizat cu altă echipa venită din Liga 2, Oțelul, 0-0, pe teren propriu.

„Asta este realitatea nu am venit eu cu noutăți, știați și voi la fel ca și mine, știți foarte bine cum se procedează, dar mă rog, nu vreau să intru în mai multe detalii.

Au trecut două etape, nu am luat niciun gol, nu am pierdut niciun joc, dar ăsta este fotbalul, nu am reușit să câștig niciun joc și patronul echipei, domnul Rotaru, a venit cu această discuție pe care am avut-o.

Nu mi-a reproșat absolut nimic, nici uman, nici profesional, dar mi s-a spus că se vrea încheierea colaborării, am fost de acord și nu am pus prea multe întrebări.

Nu sunt persoana care să mă leg cu lanțuri de porțile stadionului, de club, să rămân acolo, chiar dacă am crescut la Craiova, chiar dacă m-am format ca om, ca jucător și ca sportiv.

Am obținut performanțe la Craiova, dar asta este viața, nu puteam face nimic fără voința patronului. Am discutat, am ajuns la o concluzie, am semnat o hârtie și cu asta basta”, a spus Eugen Neagoe la Sport Total FM.