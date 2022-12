Eugen Neagoe a găsit motivul pentru care “U” Cluj a câștigat doar 17p cu el pe bancă: „E jenant aşa ceva”

“U” Cluj-Napoca este pe locul 14 în Superligă, după remiza de pe teren propriu cu UTA, 0-0, duminică, în Etapa a 20-a.

„Aduni iarba din afara stadionului şi o arunci în careu! E jenant aşa ceva”, a spus Eugen Neagoe

Eugen Neagoe a preluat banca tehnică a echipei ardelene după Etapa 6-a, înlocuindu-l pe Erik Lincar, care câștigase doar două puncte la început de sezon.

De atunci, universitarii clujeni au câștigat 4 meciuri și au remizat tot atâtea. Tehnicianul spune că una dintre cauzele pentru care “U” Cluj-Napoca a câștigat puține puncte, mai ales pe teren propriu, este starea proastă a gazonului.

„Este jenant să se întâmple aşa ceva! Intrăm în 2023, ne dorim în Schengen, dar nu e posibil aşa ceva, să aduni iarba din afara stadionului şi să o arunci în careu. Ştim care sunt greşelile noastre, dăm gol foarte greu, o să lucrăm, am promis că vom arăta mai bine.

Dar, zic că nu am arătat rău de când am venit. Nu am acumulat foarte multe puncte, dar ne-au costat ratările foarte multe. Cred că trebuia să avem în plus 6-7 puncte. Cu un gazon mai bun, sunt convins că aveam mai multe puncte, da! O echipă e favorizată când are un gazon mai bun”, a spus Eugen Neagoe în emisiunea Fotbal Show, de pe Prima Sport 1.