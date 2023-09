Eugen Neagoe, atac frontal la Laurențiu Reghecampf: „Nu am pierdut așa categoric”

Universitatea Craiova a fost învinsă aseară de FCSB, cu 0-3, pe Stadionul Steaua, în etapa a 8-a a Superligii.

„Nu am pierdut așa categoric cu FCSB”, a transmis Eugen Neagoe

Eugen Neagoe, antrenorul echipei oltene demis după runda a doua și înlocuit cu Laurențiu Reghecampf, și-a manifestat nemulțumirea față de evoluția grupării din Bănie.

„Nu știu ce s-a întâmplat, ce strategie a fost la acest joc. Eu am jucat de 3 ori cu FCSB și în toate partidele am avut momente foarte bune, posesie, am controlat partidele.

Inclusiv la București, unde am făcut de două ori 1-1. Aseară nu știu ce s-a întâmplat. Aceeași desfășurare a fost și cu Farul. Eu pot să spun de perioada mea la Craiova, noi nu am pierdut așa categoric, cu 3-0.

Noi dominam adversarii, ratam foarte multe ocazii. Mă repet, noi am fost peste FCSB, inclusiv la meciul de la Craiova, în care ne-au bătut. Chiar ei au recunoscut că au câștigat cu mare noroc.

Nu am pierdut jocuri la Craiova de maniera, eu pot să vorbesc de perioada mea. A văzut toată lumea ce s-a întâmplat aseară. FCSB a câștigat cu o ușurință dezarmantă.

Spune multe că portarul Craiovei a fost omul meciului în ultimul timp. Noi, în play-off, anul trecut, aveam portarul advers era cel mai bun de pe teren”, a spus el, potrivit iAMSport.

Cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, Universitatea Craiova a câștigat trei meciuri, a remizat unul și a fost învinsă în ultimele două etape fără să înscrie gol.