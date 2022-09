Eugen Neagoe, descătușat după victoria cu Chindia: „Nu m-am speriat deloc!” – Ce a spus tehnicianul celor de la U Cluj!

U Cluj a obșinut cea de-a 2-a victorie a sezonului și a devansat, pentru moment, FCSB. „Șepcile Roșii” au obținut toate cele 3 puncte datorită lui Fulop, care a marcat în minutul 63.

Eugen Neagoe a oferit o primă reacție după partidă. Acesta a dezvăluit secretul care a dus la victoria cu Chindia.

„Am avut o discuție cu băieții în vestiar!”

„Trebuie să fim mai puternici. Am spus înaintea jocului că nu m-am speriat deloc, că știam că jucătorii care intră o să facă un joc bun. Trebuie să-i felicit că nu au cedat niciun moment. Am avut o discuție cu băieții în vestiar și le-am spus că trebuie să atacăm mai mult după ce am marcat. Asta a fost singurul reproș pe care l-am adus în această seară.

Au dat tot ce au putut pe un teren foarte, foarte rău. Din păcate, aici la Mediaș era mereu un gazon bun. Am încercat să jucăm. O mai spun o dată, trebuie să-i felicit pe jucători pentru efortul fantastic. Cred că i-am făcut fericiți pe suporteri în această seară. Mi-aș dori să câștigăm mai lejer, să stăm mai liniștiți pe final.

Era stabilit înainte jocului ca Fulop și Vlădoiu să intre la pauză. Indifrent de rezultat, pe amândoi trebuia să-i introduc la pauză, așa cum le-am promis ănainte de joc, așa a fost strategia”, a declarat Eugen Neagoe, după victoria lui U Cluj cu Chindia.

„Șepcile Roșii” au urcat pe locul 13 cu 10 puncte. Chindia Târgoviște rămâne fără victorie în noul sezon de Liga 1 și continuă să se afle pe ultimul loc cu doar 3 puncte.