Eugen Neagoe, despre un titular al naționalei: „Nu l-aș fi băgat cu Canada. Trebuie scos pentru meciul cu Cipru!”

Eugen Neagoe (58 de ani) a fost invitatul din această dimineață al emisiunii GSP Live și a discutat, printre altele, despre Horațiu Moldovan, portarul titularizat în amicalul împotriva Canadei, pierdut de tricolori cu scor de neprezentare, 0-3.

„Cu toate că nu am fost portar, nu sunt un specialist când vine vorba de portari, părerea mea este că la portari e important să aibă jocuri în picioare, să fie în tonus de competiție. Dacă aș fi luat o decizie, aș fi apelat la unul dintre portarii care avea meciuri în picioare, care jucase în acest început de campionat”.

Ulterior, a oferit câteva exemple de portari cu meciuri în picioare și a încercat să explice de ce Moldovan nu ar fi trebuit utilizat:

„Târnovanu a jucat meci de meci, Sava este titular în Serie A, iar cu el titular Udinese a câștigat împotriva echipei lui Cristi Chivu, Internazionale Milano, pe Giuseppe Meazza. Ar mai fi Radu, care apără la Celta Vigo. Și Moldovan este un portar valoros, dar neavând minute poate că și din cauza aceasta a făcut acea greșeală”.

„Acum, nu știu care va fi decizia selecționerului, dar eu nu aș juca cu el. Nu l-aș fi băgat nici împotriva Canadei. Selecționerul știe foarte bine, este în fiecare zi cu jucătorii”, a conchis Eugen Neagoe.