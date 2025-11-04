Eugen Neagoe, după Petrolul – FC Botoșani: „Este paharul cam pe jumătate”

Petrolul Ploieşti şi FC Botoşani au remizat, 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Prahovenii au 4 meciuri la rând fără înfrângere, dar Eugen Neagoe a preferat să rămână moderat în declaraţii cu privire la rezultate. Tehnicianul a acuzat însa maniera de arbitraj de la meciul cu Botoşani.

”A fost un joc încrâncenat, aşa cum mă aşteptam. Ştiam că întâlnim o echipă bună, agresivă, care joacă tare, am încercat să o facem şi noi, cred că am reuşit. Am avut şi situaţii, din păcate nu am marcat.

Am făcut-o în repriza a doua, însă s-a anulat, a fost ceva milimetric. Cred că a fost un rezultat echitabil. Au avut şi ei faze periculoase, am avut şi noi. Am avut în prima repriză la lovitura de cap a lui Chică Roşă, după care este lovit în cap de adversar. Cred că trebuia verificat. Ambii jucători au acuzat o durere la cap.

Am avut şi faza lui Ricardinho, jucătorul lor lasă piciorul în spate. Cred că au fost faze aproape identice. În repriza a doua am avut două faze foarte bune de a marca. Mi-aş fi dorit să câştigăm, avem nevoie mare de puncte, dar asta este situaţia.

Am discutat cu băieţii, i-am felicitat, merită felicitări. Este paharaul cam pe jumătate, nu este plin. Sunt mulţumit de atitudinea lor, nu am ce să le reproşez”, a declarat Neagoe, după remiza cu liderul Superligii.