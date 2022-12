Eugen Neagoe, la Universitatea Craiova? ”Știţi foarte bine ce înseamnă pentru mine!”

Rădoi nu mai este antrenor la Craiova.

Fostul selecționer al Craiovei și-a dat demisia după ce oltenii au fost eliminați din Cupă.

Eugen Neagoe a vorbit despre posibilitatea de a veni în Bănie, chiar dacă acum este la U Cluj.

„Sunt foarte sincer, eu sunt mai oltean decât toţi oltenii care au trecut pe acolo pe la echipă, asta e realitatea. Sincer, nu pot să vorbesc absolut nimic, e un club care ştiţi foarte bine ce înseamnă pentru mine. Am debutat, m-am format, am aproape 200 de jocuri în Liga 1, am câştigat trofee, e un club special pentru mine.

În acest moment nu pot să vorbesc de Craiova, pot să vorbesc doar de prezent. Voi face tot ce depinde de mine ca echipa asta să rămână în Liga 1, trebuie să ne concentrăm, să ne revenim rapid. Aş vrea să plecăm în vacanţă cu fruntea sus. Mă gândesc doar la următorul joc”, a spus Eugen Neagoe, la Orange Sport.