Eugen Neagoe nu are niciun dubiu că ei vor câștiga Superliga: ”100% sunt principala favorită”

Universitatea Craiova ocupă în prezent primul loc în Superliga, cu 19 puncte, fără să aibă vreo înfrângere.

Pe locul doi se află Rapid, cu 15 puncte, iar poziția a treia îi revine celor de la UTA Arad, cu 13 puncte.

Pe de altă parte, CFR Cluj și FCSB, sunt la coada clasamentului, cu doar 5 puncte.

Eugen Neagoe susține că Universitatea Craiova este, cu siguranță, favorită în lupta la titlu.

”100% sunt principala favorită la titlu. Nu au mai fost niciodată în postura asta, cu un avans așa mare. FCSB și CFR Cluj sunt foarte departe și e greu să mai recupereze, chiar și după înjumătățirea punctelor. Diferența e mare și poate să se mărească”, a declarat tehnicianul pentru Fanatik.