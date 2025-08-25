Eugen Neagoe nu are niciun dubiu că ei vor câștiga Superliga: ”100% sunt principala favorită”
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 25 august 2025, ora 17:36,
Universitatea Craiova ocupă în prezent primul loc în Superliga, cu 19 puncte, fără să aibă vreo înfrângere.
Pe locul doi se află Rapid, cu 15 puncte, iar poziția a treia îi revine celor de la UTA Arad, cu 13 puncte.
Pe de altă parte, CFR Cluj și FCSB, sunt la coada clasamentului, cu doar 5 puncte.
Eugen Neagoe susține că Universitatea Craiova este, cu siguranță, favorită în lupta la titlu.
”100% sunt principala favorită la titlu. Nu au mai fost niciodată în postura asta, cu un avans așa mare. FCSB și CFR Cluj sunt foarte departe și e greu să mai recupereze, chiar și după înjumătățirea punctelor. Diferența e mare și poate să se mărească”, a declarat tehnicianul pentru Fanatik.