Eugen Trică: Familia mea era săracă. Am fost cu vacile, am fost cu caprele

Eugen Trică s-a născut în Teslui, o comună mică din județul Dolj, la 38 de kilometri de Craiova. Fotbalistul spune că familia sa era săracă.

„Am fost patru frați, la Teslui. Eu am crescut la țară. Am un frate mai mare cu un an și doi mai mici. Până la șapte ani am crescut la țară și m-am simțit foarte bine. Cea mai fericită perioadă a vieții a ținut de copilărie. Am avut bunici care m-au ajutat foarte mult.

Acolo am muncit, am fost cu vacile, am fost cu caprele. La bunici mai aveam, săraci eram când am ajuns la oraș. La 6-7 ani eu munceam cu ziua și când am făcut pasul la oraș mi-a fost simplu pentru că știam cum era cu munca”, a povestit Eugen Trică, potrivit gsp.ro.

Când era mic muncea la cules de fructe, iar viața a început să se schimbe după ce a mers la școală și apoi la fotbal. „Culegeam lădițe de mere, de prune și în funcție de cât strângeam, mă plăteau. Erau comune bogate, unde se muncea.

Educația o am de la bunicii mei și am suferit mult când am plecat, dar a trebuit să vin la școală în oraș. Apoi fotbalul m-a ajutat și tata a avut un rol important în cariera mea. M-a văzut la 7-8 ani în cartier, iar părintele știe cel mai bine dacă ai calitate. El m-a dus de mână la fotbal. Acum unii părinți exagerează și vor neapărat să-și facă fiul fotbalist. Ceea ce nu se poate!”, a mai povestit Eugen Trică.