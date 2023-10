Eugen Trică, reacție clară după ce fiul său a marcat contra Angliei U20: ”Eu mereu l-am sfătuit!”

Naționala de fotbal U20 a României a obținut a doua victorie în ediția din acest an a Elite League.

Pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, naționala pregătită de Cosmin Curelea a învins echipa similară a Angliei cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate în primul sfert de oră.

Cristian Mihai a deschis scorul în minutul 5 cu un șut din afara careului mare, după care Atanas Trică a transformat lovitura de la 11m obținută de Alexandru Musi.

Burstow a nimerit bara trasversală în minutul 37, iar în ultimele secunde ale reprizei Scarlett a ratat un penalty. Repriza a doua a aparținut oaspeților, care, însă, nu au pus în pericol poarta apărată de Robert Popa. România U20 a urcat pe primul loc după acest succes.

Eugen Trică a vorbit după ce Atanas marcat contra Angliei. El și-a felicitat fiul și a precizat că mereu i-a spus că trebuie să fie serios.

”Cei de la U20 au un parcurs foarte bun în grupă, dacă bat Norvegia pot să termine grupa lideri. Atanas a jucat bine, a marcat, este rezultatul seriozităţii lui. Echipa are multă calitate, cred că vine o generaţie puternică din spate că tot ne făceam griji pentru viitor.

Pentru a evolua către tineret şi după aceea la naţionala de seniori, mai are de muncit. Va trebui în primul rând să joace şi să marcheze cât mai mult la echipa de club. Eu am spus că lui îi mai trebuia un an de divizia B dar Craiova l-a vrut înapoi, aveau nişte jucători accidentaţi, s-au gândit că au nevoie de toţi jucătorii.

Eu mereu l-am sfătuit să fie mereu serios, să se pregătească ca şi cum ar intra următorul meci chiar dacă nu se întâmplă. Doar aşa va fi concentrat şi pregătit 100%”, a declarat Trică, potrivit iAM Sport.

În precedentele două meciuri, România a învins Cehia cu 2-0 și a pierdut în fața Portugaliei cu 1-2, lusitanii marcând golul victoriei în minutul 90+8. Următorul meci pentru „tricolori” este luni, cu Norvegia U20, pe Fredrikstad Stadion, de la ora 19:00.