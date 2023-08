Eugen Voicu a argumentat îndepărtarea lui Vlad Iacob de la Dinamo: „Lua decizii de unul singur, nu colabora cu nimeni”

Vlad Iacob a fost înlăturat pe 17 august din funcția de administrator special al clubului Dinamo, unde a activat în ultimul an.

Vlad Iacob lua decizii de unul singur la Dinamo și nu colabora cu nimeni, spune Eugen Voicu

Mișcarea a fost făcută în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, iar locul lui a fost luat de Andrei Nicolescu, unul dintre acționari și președintele din ultimele luni.

Celălalt acționar majoritar, Eugen Voicu, a motivat decizia luată în ședința de ieri. „O să se schimbe multe lucruri. Până acum nu am putut forma o echipă, era o persoană care lua decizii de unul singur și nu colabora cu nimeni. Schimbarea este fundamentală.

Vom construi o echipă la Dinamo, cu oameni capabili profesional care să facă tot ce trebuie pentru a dezvolta clubul. Directorul de marketing, de exemplu, sau alte departamente care sunt necesare.

Eu cred că în câteva săptămâni se va vedea această schimbare cu ochiul liber. Nu se poate face nimic peste noapte, dar în câteva săptămâni lucrurile vor fi evidente. Am avut niște propuneri foarte bune pentru el, el a preferat să facă alte jocuri, pentru că aici a fost vorba de jocuri.

Îmi pare rău pentru el, sper că o să-și dea seama de greșelile pe care le-a făcut. Vlad are multe merite, a muncit, recunosc asta și îmi pare rău că n-am reușit să facem echipă cu el.

Eu am încredere că Andrei Nicolescu va reuși să ducă clubul repede în direcția bună și se va vedea acea diferență pe care noi am vrut s-o implementăm de mult, cu o oarecare întârziere. Vom asigura toate resursele pentru a dezvolta clubul în continuare, nu vor fi sincope majore”, a spus Eugen Voicu, potrivit sport.ro.