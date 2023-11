Eugen Voicu a dat cărțile pe față! Câți bani a investit noua conducere a lui Dinamo în echipă: „Unii nu consideră așa!”

Odată ce Dinamo și-a schimbat conducerea, echipa a intrat într-o nouă eră. „Câinii” au revenit în Liga 1 după doar un an de pauză.

Totuși, situația nu este tocmai roz la echipa din „Ștefan cel Mare”, aceștia ocupând penultimul loc în clasament. Eugen Voicu a vorbit despre investițiile făcute la echipă și despre stabilitatea financiară.

„Unii nu consideră așa!”

„Ar trebui să creștem mai mult partea de marketing, unde lucrurile nu se întâmplă încă la dimensiunea și la viteza pe care ni le dorim, dar momentul definitoriu va fi o dată cu ieșirea din insolvență. Atunci își va permite clubul să-și îmbunătățească activitatea. Vor scădea și costurile dintr-o perspectivă, pentru că în momentul de față clubul Dinamo plătește niște sume destul de mari pentru administrarea judiciară. Le-am plătit la zi, nu mai există nicio restanță față de administratorul judiciar. Suma pe care am achitat-o este undeva spre 500.000 de euro.

Am investit în jur de 4 milioane de euro până acum. Am cumpărat acțiunile de la domnul Șerdean, erau programate a fi achiziționate în rate, dar până la urmă le-am achitat integral. Asta nu se consideră investiție în clubul Dinamo de către unii, dar eu zic că este investiție în clubul Dinamo. Am asigurat cantonamentele, diferențe de costuri pentru transferurile care au avut loc, am plătit, tot spre 500.000 de euro, acele taxe, sumă pe care am dat-o unor jucători într-un mod inexplicabil, pentru că erau la masa credală și n-aveau ce să caute acolo. Dacă facem o socoteală, vorbim de 4 milioane de euro. Referitor la buget, nu pot să spun alte cifre decât cele spuse de administratorul special. E vorba de 5,8 milioane de euro pentru acest an sportiv. În această sumă este inclus absolut tot.

Noi nu suntem decât un suport pe care îl asigurăm, pentru că decizia trebuie să le aparțină, responsabilitatea este a lor. Pentru situația în care suntem acum din punct de vedere sportiv, primul om responsabil este antrenorul, nu putem spune că nu e așa la orice echipă de fotbal, dar e și un joc al întâmplărilor pentru care s-a ajuns aici. Probabil sunt și scuze sau elemente care pot să justifice o asemenea subperformanță, dar dacă ne raportăm la statistică, până la urmă o să compensăm această perioadă slabă cu o perioadă mai bună, să ajungem la o medie bună.”, a declarat Eugen Voicu, pentru Dinamo 7/9.