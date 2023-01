Eugenie Bouchard, clipe de coșmar în primele zile din 2023: “A trebuit să mă retrag”

Eugenie Bouchard a suferit de Revelion, după ce s-a confruntat cu o toxiinfecție alimentară severă.

“Am avut o toxiinfecție alimentară foarte urâtă, sâmbătă noapte. Am vomitat toată noaptea. Sunt foarte tristă că a trebuit să mă retrag de la Auckland.

Duminică noapte, am încercat să iau cina, dar am reușit să mănânc doar cinci bucăți de paste. Am dormit 12 ore și mă simt mult mai bine astăzi (luni).

Este un semn rău că am petrecut primele opt ore din 2023 agățată de o toaletă?”, a scris Bouchard pe Instagram.

Pe 31 decembrie 2022, Eugenie Bouchard a învins-o pe americanca Ann Li, scor 6-4, 6-3, în primul tur al calificărilor de la Auckland.

Pe 1 ianuarie 2023, sportiva din Canada ar fi trebuit să o înfrunte pe americanca Katie Volynets.