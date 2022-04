Eugenie Bouchard, deranjată de comportantul unei foste adversare din circuit: „Se comporta ca o ticăloasă în timpul încălzirii”

Candianca a ajuns în anonimat din punctul de vedere al performanțelor sportive, dar aceasta produce în continuare valuri cu fiecare apariție a ei.

În ultima dintre ele, fata de 28 ani a fost provocată să vorbească despre adversarele pe care le-a întâlnit de-a lungul timpului în circuitul WTA. Finalista de la Wimbledon din 2014 a avut tranșantă când a trebuit să o numească pe cea care o enerva cel mai tare. Este vorba despre Maria Sharapova, retrasă din activitate în urmă cu doi ani. Bouchard a întâlnit-o pe rusoiacă de cinci ori în carieră, câștigând doar una dintre dispute.

„Sharapova se comporta ca o ticăloasă în timpul încălzirii. Dădea cât putea de tare în mingi! Era atât de enervantă! Încerca să-și intimideze adversarele, dar cu mine nu a funcționat. În cele din urmă, arbitrul nu te poate obliga să faci nimic. Poți să intri pe teren și să decizi că nu vrei să te încălzești, dacă asta vrei.

De obicei, noi ne încălzim ca să ne simțim mai bine, dar sunt unii care încearcă să lovească cât de tare pot. Din nefericire, nu mai putem juca una împotriva celeilalte. A fost o adversară excelentă, am avut multe bătălii, dar nu ne mai putem întâlni, din păcate, pentru că s-a retras”, a fost mesajul lui Bouchard în cadrul podcastului Pardon my Take.

De curând Sharapova a anunțat că este însărcinată. Ea a împlinit 35 de ani în urmă cu 6 zile, iar de câteva luni este logodită cu omul de afaceri britanic Alexander Gilkes. Anunțul făcut de rusoaică a ajuns la cei peste 4 milioane de urmăritori ai ei de pe rețelele de socializare. Masha a câștigat din tenis aproape 40 de milioane de euro și este una dintre puținele sportive din istorie care a triumfat în fiecare dintre cele 4 turnee de Grand Slam din circuitul WTA.