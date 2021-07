EURO 2020 | Controverse după calificarea Angliei în finală: „Acest penalty e o mare glumă!”

Naționala condusă de Gareth Southgate a obținut accederea în ultima fază a competiției, după ce s-a impus în fața Danemarcei, scor 2-1. După 90 de minute în care tabela de marcaj arăta egalitate, 1-1, duelul a mers în prelungiri, unde englezii au primit ușor o lovitură de la 11 metri în minutul 102.

A fost momentul în care arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalty pentru Anglia, ca urmare a unui duel în careul danezilor între Raheem Sterling și Jakim Maehle. Arbitrii din camera VAR au menținut decizia, iar Harry Kane a marcat, după ce, în primă fază, Kasper Schmeichel a apărat lovitura de pedeapsă.

Această hotărâre a stârnit imediat controverse în mediul online, iar oamenii de fotbal au comentat dur pe marginea acestui subiect. Fostul antrenor al celor de la Arsenal Londra, Arsene Wenger, a fost unul dintre cei care au susținut categoric că Anglia nu merita să primească acel penalty.

„Stearling (n.r – Raheem Sterling) sau Stealing (n.r – furt)?”, a fost întrebarea jurnalistului Moises Llorens, de la ESPN. „Vreau ca Anglia să câștige, dar acest penalty e o mare glumă chiar și prin ochii unui mare patriot”, a scris și Jeff Stelling, prezentator la emisiunea Soccer Saturday.

„Niciodată penalty”, a fost reacția fermă a jurnalistului italian Tancredi Palmeri, de la CNN, iar Lukas Gikiewicz, fostul atacant de la FCSB, a scris pe Twitter: „Ăsta e penalty? Nu glumiți, vă rog”.

„Nu e penalty. Nu înțeleg de ce persoanele din camera VAR nu i-au cerut arbitrului să se uite la fază”, a spus și fostul mare antrenor al lui Arsenal, Arsene Wenger, la beIN SPORTS.

