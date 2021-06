EURO 2020 | Eternul Modric! Un vinclu „lejer”, suficient pentru calificare

Marcatorii învingătorilor au fost Vlasic, în minutul 17, Modric, în minutul 62 și Perisic, în minutul 77, respectiv McGregor, în minutul 42, pentru echipa învinsă.

Deschiderea de scor s-a produs relativ repede. Mijlocașul Vlasic a marcat, într-un mod ironic, chiar în stil tipic scoțian, după o centrare a lui Juranovici și o recentrare a lui Perisic.

Nikola Vlašić enjoyed that one 😄

⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021