EURO 2020 | Italia, calificare cu emoții în sferturi! „Squadra Azurra” a avut nevoie de prelungiri cu Austria

Golurile au fost marcate de Federico Chiesa (min-96) și Matteo Pessina (min-105), pentru Italia, respectiv Sasa Kalajdzic (min-114). Partida dintre cele două echipe s-a disputat la Londra, pe arena care va găzdui și marea finală a acestui turneu final.

Italia s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2020, după ce a încheiat grupa A pe primul loc, cu victorii pe linie, în fața Țării Galilor, Elveției și Turciei. De cealaltă parte, Austria s-a clasat pe locul secund în Grupa C, unde le-a avut ca adversare pe Olanda, Ucraina și Macedonia de Nord.

Celelalte meciuri din optimile EURO 2020

Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonuccci, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne

Rezerve: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Toloi

Selecționer: Roberto Mancini

