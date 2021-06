EURO 2020 | Mesajul danezilor înaintea duelului cu Belgia: „Vom intra pe teren cu Christian în inimile noastre!”

Danemarca se va duela cu reprezentativa Belgiei, în al doilea meci al Grupei B de la EURO 2020.

Căpitanul danezilor, Simon Kjaer a declarat înaintea partidei cu Belgia că, el și colegii săi nu vor niciodată ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen în primul meci de la turneul final. Acesta a mărturist că în confruntarea contra „Diavolilor Roșii” vor juca pentru coechiperul lor.

„Au fost câteva zile foarte speciale, în care fotbalul nu a fost cel mai important. Un şoc, care va fi mereu parte din mine, parte din noi toţi! Singurul lucru care este important şi contează cu adevărat este că Christian este ok! Sunt mândru de cum am acţionat ca echipă şi de cum am fost uniţi în aceste vremuri dificile. Sunt impresionat şi foarte recunoscător pentru toată susţinerea.

Astăzi, vom intra pe teren împotriva Belgiei cu Christian în inimile şi în gândurile noastre. Acest lucru ne dă linişte, ceea ce ne permite să ne concentrăm pentru fotbal. Vom juca pentru Christian şi, ca de fiecare dată, pentru toată Danemarca. Aceasta este cea mai mare motivaţie pentru noi toţi. Ca de fiecare dată: vom face tot ce puutem mai bine!”, este mesajul lui Kjaer, postat de federaţia daneză pe Twitter.

Eriksen a căzut fără să fie atins de vreun adversar, în timp ce se îndrepta spre marginea terenului pentru a primi mingea de la un coleg de-al său. Imediat după ce jucătorul s-a prăbușit pe gazon, medicii au intervenit de urgență, acordându-i acestuia primul ajutor. Ulterior, mijlocașul danez a fost scos în afara terenului și transportat la spital, pentru a se efectua primele investigații.

Danemarca întâlneşte astăzi Belgia, de la ora 19.00, pe stadionul Parken din Copenhaga. Înaintea duelului din Grupa B de la EURO 2020, Danemarca este ultima în clasament, în timp ce Belgia este pe prima poziție.