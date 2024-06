EURO 2024. Adi Mutu: „Locul 2 ar trebui să fie al nostru”

Adrian Mutu crede că în grupa României de la Euro 2024, doar Belgia ne este clar superioară.

„Sincer, avem șanse mari. Pe hârtie, superioară ne este clar Belgia. La nivel de nume, Ucraina poate are un lot mai marcant decât al nostru, dar asta nu le dă dreptul să ne fie superiori. Eu nu cred că ne sunt superiori! Nici Ucraina, nici Slovacia. Locul 2 ar trebui să fie al nostru!”, a declarat Adi Mutu, potrivit fanatik.ro.

Fostul mare fotbalist mai spune că are o forță mai mare un campionat european decât unul mondial.

„Am avut două Europene ca jucător. Cam știu ce înseamnă un Campionat European. Pe vremea mea un Campionat European era mai greu decât un Campionat Mondial. Nu am participat la un Campionat Mondial, dar din ce am văzut și ce am simțit, forța unui Campionat European e tot timpul mai mare. E dată de echipele participante.

În Europa, fotbalul e mult mai dezvoltat. Acum s-a echilibrat cam peste tot în lume, dar pe vremea aceea fotbalul în Europa era mult mai dezvoltat. Riscai să pici în grupe incredibil de grele, așa cum ni s-a întâmplat nouă la fiecare campionat european la care am participat, cu Portugalia, Germania, Anglia…”, a mai spus Mutu, pentru aceeași sursă citată.