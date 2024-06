EURO 2024. Selecționerul Turciei: Cel mai frumos cadou de ziua mea

Selecţionerul Turciei, italianul Vincenzo Montella, care a împlinit marţi 50 de ani, a afirmat că elevii săi i-au oferit „cel mai frumos cadou” prin victoria obţinută în faţa Georgiei, cu scorul 3-1, în meciul de debut la Campionatul European de fotbal – EURO 2024.

„A fost un meci frumos la EURO, o victorie mare pentru Turcia, pentru suporterii noştri. Pe scurt, o zi frumoasă cu cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi”, a declarat Montella în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de la Dortmund.

Montella, care preluat conducerea tehnică a Turciei în urmă cu mai puţin de un an, a regretat însă lipsa de realism al echipei sale. „Ne-am fi putut asigura victoria mai devreme în meci, mai ales în prima repriză. Am şutat de 22 de ori la poartă, asta e mult, trebuie să fim mai precişi”, a remarcat fostul atacant al echipei AS Roma.

”După golul refuzat de VAR (pentru ofsaid, la două minute după deschiderea scorului – n. red.), echipa mea s-a relaxat şi asta nu se poate întâmpla la acest nivel”, a regretat italianul.

„Nu i s-a întâmplat niciodată Turciei să câştige primul meci la un turneu major. Au fost multe premiere în ultimele zece luni, prima noastră victorie împotriva Germaniei în 72 de ani, prima dată când am terminat în fruntea unei grupe de calificare”, a remarcat Montella.

„Nu am învins niciodată Portugalia, este o nouă premieră, pe care visăm să o realizăm în următorul nostru meci” de sâmbătă, a conchis selecţionerul Turciei.

Naţionala turcă s-a impus marţi prin golurile marcate de Mert Muldur (25), Arda Guler (66) şi Kerem Akturkoglu (90+7), în timp ce pentru georgieni, prezenţi în premieră la EURO, a înscris Georges Mikautadze (32).