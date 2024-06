EURO 2024: Selectionerul Ungariei își asumă responsabilitate pentru eșecul cu Elveția (1-3)

Marco Rossi, selecţionerul Ungariei, a afirmat că elevii săi au comis „greşeli pe care nu le fac de obicei”, sâmbătă, în cursul meciului pierdut în faţa Elveţiei (scor 1-3), dar şi-a asumat responsabilitatea pentru debutul cu stângul la Campionatul European de fotbal – EURO 2024.

Rugat să analizeze dificultăţile defensive ale echipei sale în prima repriză, antrenorul italian a răspuns: „Am avut o problemă tactică: ei au jucat cu un 3-4-3, care părea mai degrabă un 3-5-2. Michel Aebischer revenea într-o poziţie centrală şi am avut probleme să gestionăm aceste schimbări, să facem presing, iar el a fost foarte liber în jocul său. La pauză, le-am spus ce trebuia făcut, însă primisem deja două goluri”

„Prima repriză a fost slabă, cu excepţia primelor 7-8 minute. În faţa unor astfel de echipe, dacă jucăm aşa, avem probleme. Este greu să vorbesc şi să analizez acest meci. Nu vreau să numesc vinovaţi, eu sunt primul vinovat pentru că sunt antrenor şi îmi asum responsabilităţile. Astăzi am avut lacune, jucătorii nu fac de obicei astfel de greşeli”, a adăugat Rossi.

Întrebat dacă meciul cu Scoţia va fi decisiv pentru calificare, selecţionerul Ungariei a precizat: „Dacă ne uităm la statutul nostru, vom juca cu Germania peste trei zile şi nu cred că cineva va paria un euro pe Ungaria. Poate credeţi că este imposibil, dar la precedentul EURO am încasat trei goluri în finalul meciului cu Portugalia, am remizat cu Franţa şi am fost la şase minute de calificare împotriva Germaniei. Dar data aceasta este o altă echipă germană. Acolo, am spus mereu că Germania este cea mai mare favorită a acestui EURO”

Selecţionata Elveţiei a învins formaţia Ungariei cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă, la Koln, graţie golurilor marcate de Kwadwo Duah (12), Michel Aebischer (45) şi Breel Embolo (90+3), în timp ce golul de onoare al Ungariei a fost semnat de Barnabas Varga (66).

Următoarele meciuri din Grupa A, Germania – Ungaria şi Scoţia – Elveţia, se vor disputa pe 19 iunie.