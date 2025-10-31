Euroliga: Fenerbahce mută la Munchen meciurile împotriva echipelor israeliene

Echipa Fenerbahce va juca meciurile de acasă împotriva echipelor Maccabi Tel Aviv şi Hapoel Tel Aviv la 11 şi 13 noiembrie, în Euroliga, la München, din cauza măsurilor de securitate luate de autorităţile turce, a anunţat joi clubul din Istanbul, potrivit AFP.

Fenerbahce, câştigătoarea ultimei ediţii a competiţiei europene, a fost nevoită să mute în Lituania, în 2024, două meciuri împotriva echipei Maccabi, iniţial programate la Istanbul.

Relaţiile dintre Turcia şi Israel s-au deteriorat puternic de la operaţiunea militară israeliană din Gaza venită ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. În întreaga ţară au avut loc importante manifestaţii anti-Israel, autorităţile acuzând armata israeliană de comiterea unui genocid în Gaza.

Săptămâna trecută, Fenerbahçe şi Efes Istanbul, un alt club turc participant la Euroligă, au criticat decizia organizatorilor de a permite cluburilor israeliene să joace din nou meciurile pe teren propriu începând cu 1 decembrie, după acordul de încetare a focului intrat în vigoare la 10 octombrie.

Din octombrie 2023, echipele israeliene jucau în străinătate meciurile de acasă din Euroligă, cea mai prestigioasă competiţie europeană, şi din Eurocupă.