EXCLUSIV | CFR Cluj poate da lovitura la Berna: ,,Ăsta e avantajul echipei”

CFR Cluj s-a deplasat la Berna, unde va juca meciul retur din turul trei preliminar al UEFA Champions League în compania elveţienilor de la Young Boys.

Partida se va disputa în această seară, de la ora 21:30. Meciul din Gruia, dintre cele două formaţii, s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce elveţienii au înscris pe final.

Iosif Rotariu, fost internaţional, a vorbit despre partida din această seară. Acesta este de părere că elveţienii pleacă cu prima şansă în acest joc, dar experienţa jucătorilor de la CFR şi-ar putea spune şi ea cuvântul.

,,E un meci greu, dificil, am văzut pe Young Boys Berna care, după părerea mea, are un plus faţă de CFR şi de joc, şi de calitate, ei pornesc cu prima şansă. Şansele sunt undeva cam la 60-40, la calificare, dar la fotbal se pot întâmpla foarte multe lucruri şi CFR-ul, fiind o echipă matură, experimentată, cu experienţa cupelor europene, poate face o surpriză şi să treacă de Young Boys, dar va fi greu. Cei de la Young Boys sunt obişnuiţi cu acea suprafaţă, normal că e un avantaj pentru ei, că alfel sare mingea pe suprafaţă sintetică, ei sunt obişnuiţi cu antrenamentele, cu jocul, acolo cu siguranţă îi dezavantajează pe cei de la CFR.

Nu vreau să vorbesc de experienţa antrenorului în momente cheie, pentru că cei care sunt în teren sunt jucătorii. Acolo depinzi foarte mult de foma jucătorului, de valoarea lui, cum se adaptează la suprafaţa de joc, cum se adaptează la nivelul adversarului şi nu-i un avantaj experienţa antrenorului. Avantajul e experienţa echipei, care are meciuri în cupele europene.”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Realitatea Sportivă.